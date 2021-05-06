桃園市機師工會質疑，中央與華航研議的清零計畫雖然增加華航長班機組員的居家檢疫時間，由3天增至5天，但卻可以在5天居家檢疫結束後再次派飛，「根本是半套計畫」，機師工會表示，讓機組員冒著未知風險上戰場，讓機組員暴露在重複交叉感染的危險之中，抨擊該做法並非真正的清零，建議華航機組員應全數完成14天不派飛。

機師工會表示，諾富特旅館與華航機組員群聚感染事件發生時，桃園市機師職業工會於4月26日所發出的新聞稿中即提出警訊，在感染源不明的情況下，每天還必須硬著頭皮堅守崗位繼續執勤的機組人員，時時刻刻都處於徬徨不安、甚至不知所措的情緒中。而機組人員已盡最大能力保護自身，卻在返台後才發現破口在應該最被信賴的防疫旅館，華航組員染疫事件，組員承受莫大的輿論、指責與精神壓力。

而指揮中心6日公布了與華航公司所研議達成的「清零計畫」，機師工會從中發現，此「清零計畫」雖然一方面將華航長程航班機組員居家檢疫天數從3天延長至5天，且增加第5天至第14天加強自主健康管理期間最高共五次採檢，但卻又允許航空公司在5天居家檢疫結束後再次派飛？機師工會怒斥「這樣的清零計畫根本就是半套的計畫」，仍是繼續讓機組員冒著未知風險上戰場，讓組員暴露危險當中。

機師工會主張，為配合完整並落實「清零計畫」，必須讓每一個華航機組員，都至少完成14天以上「不派飛執勤」的安全流程，無論是檢疫還是加強自主健康管理，同時在整個過程中，致力加強不僅外站、返台檢疫旅館之中各個環節可能的防疫漏洞，待一切風險控管手段完善之後才再次實施派飛，這樣才有可能是真正的「清零計畫」。

另機師工會表示，「清零計畫」執行完成後，華航機組員的檢疫政策應回到現行長程航班返台3天居家檢疫、PCR採檢及11天自主健康管理。在疫苗接種部分，指揮中心與華航公司應向組員提供更多疫苗接種訊息與配套，提高組員施打意願，在班表上優先安排，疫苗與檢疫雙管齊下才能真正堵住破口。

(中時 )