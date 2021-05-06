30歲的美髮師方兆杰5日清晨酒駕撞死名嘴黃暐瀚之母遭羈押禁見，今日更爆出，方男在4日凌晨，才因酒駕被請回警局，孰料，不到24小時後，方男即在駕照被吊扣的狀態下，無照酒駕撞死人。此事曝光後，外界箭靶指向檢方放人走，對此，台中地檢署指出，方男是初犯，無肇事又坦承犯行，往例均無保請回，當時更無預料會再犯。

酒駕致死應比照殺人罪? 街訪民眾怒:明知故犯就是殺人

據了解，方姓男子5日清晨3時許，駕駛妻子名下的賓士車行經台中市南區東興路一段與樹義一巷路口，高速猛烈撞倒行走在斑馬線上的黃暐瀚母親，一路拖行70公尺，致其傷重不治。

現場目擊證人指出，事發當時聽到很沉重的撞擊聲，一看才發現出了車禍，但卻發現肇事人並未先報警，而是先步行到附近的超商買了一罐啤酒，在路邊啜飲5分鐘才報警處理，疑似要規避酒測檢測。

警方指出，到現場後立即向方男施行酒測，酒測值達0.4mg/L，明顯超標；但方男到案後，矢口否認有酒駕情事，僅說在肇事當下為了「壓壓驚」，才買酒喝，此部分警方在查訪方男肇事前去的KTV後，證實方男早在該處就已飲酒，狠打臉沒酒駕的說法。

中市六分局指出，方姓男子在4日凌晨3時，在行經台中市西屯區時，遭轄區員警盤查時嗅出酒味，經檢測酒測值達0.25mg/L，遭公共危險罪送辦，並扣留車輛，而方男被帶回警局後，立刻致電親友要領回車輛，訊後被檢方無保請回，不料時隔不到24小時，方男即再犯酒駕，甚至奪走一條無辜的性命。

美髮師方男酒駕撞死媒體人黃暐瀚母親引各界撻伐，想不到事發前24小時，方男也開著同台賓士車攔查，酒測值亦高達0.25，連兩日酒駕還釀禍，惹來地方人士出面痛批。（圖／熱情民眾提供）

消息曝光後，外界撻伐檢方放人，據《自由時報》報導，台中市地檢署指出，4日凌晨攔查方男時，其坦承酒駕，考量為初犯並無前科，也無肇事，依照以往案例都會無保請回，但並沒料到方男會再犯。

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(中時新聞網)