1名網友日前控訴超商店員態度不佳，對方將飲料側放刷條碼，還將發票放在桌上，氣得他上前理論，2人因此大吵起來；他在對罵過程中質疑對方教育程度，得知店員正就讀東吳大學，他竟嗆說自己是中央大學畢業，「東吳？差中央差多了吧？笑死人」總長7分多鐘的影片只見他跳針式狂罵，讓網友看傻眼。

該網友在臉書「爆料公社分享版」發文控訴，他日前在超商遭店員無理對待，對方先是將商品側倒刷條碼，之後將發票丟在桌上要他拿起，他當下要求道歉對方不肯，2人於是大吵起來；根據原PO當時拍攝的影片，該店員表示是原PO先將零錢放桌上，他才也將發票放在桌上，但2人後續爆發口角，開始互嗆對方教育程度，還互罵「你什麼嘴臉」、「不然報警啊」。

該店員當下不願意道歉，對原PO說「你開心就好」、「我不道歉，看你要怎麼樣」；原PO則回嗆「你中學有畢業嗎？做大夜班」，店員則回應正就讀東吳大學，他則說自己是中央大學畢業，說「東吳？差中央差多了吧？笑死人」、「東吳是你隨便講的而已吧？你這種人怎麼可能上東吳？」；之後2人持續言語交鋒，警方之後到場處理。

原PO張貼3段當時的影片後，許多網友對於他以中央大學校友身分怒嗆店員學歷相當不滿，留言說「中央大學畢業又怎樣，為了10元就在那裡該該叫」、「好可悲，為難店員來取得優越感」、「不要再試圖降低中大水準了，好嗎」、「店員EQ很好，真是辛苦他了」。

中央校友嗆超商工讀生：讀東吳笑死人 狂譙影片曝光惹眾怒

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(中時新聞網)