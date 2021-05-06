人民幣兌美元在岸價（CNY）6日收市跌23個基點，中段一度跌破6.48，低見6.4834。人民幣兌美元在岸價收報6.4739，較上日下午4時30分收報6.4716，跌23個基點，跌幅為0.04％；較晚上11時30分最後成交價6.4745，走強6個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）亦曾跌破6.48，低見6.4885，截至下午4時40分，離岸價報6.4735，在岸價報6.4740。人民幣兌美元中間價６日報6.4895，跌223個基點，跌至逾一周低位。

交易員指出，中國五一假期期間美匯指數反彈，此前離岸價已有所調整，6日在岸價開市後匯價隨即向離岸價靠攏；短期人民幣大概繼續跟隨美元波動，重點關注7日將公布的美國非農就業數據。

另有交易員認為，多位聯準會官員接連發聲否認提前縮減QE，但美國經濟數據向好或繼續提振美元氣氛，再加上分紅購匯需求將至，短期人民幣仍有下行壓力。

(工商 )