娃娃機雙盜橫行南部數月，歸仁警方將2嫌拘提到案。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

娃娃機雙盜橫行南部數月，歸仁警方將2嫌拘提到案。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

台南市歸仁區4月底連續發生娃娃機兌幣機遭竊，歸仁警分局調閱監視器追查，發現是2名竊嫌所為，2人更在2個月內涉及永康、善化、玉井、新營甚至嘉義、高屏等地娃娃機連續竊盜案，歸仁井分局和各分局共組專案小組追緝，跨域整合情資比對嫌犯特徵及犯案模式，掌握36歲謝嫌、25歲溫嫌涉案，昨晚拘提2人到案。

警方清查，謝、溫2嫌共涉台南地區6起娃娃機竊案，業者損失至少34萬餘元，另2嫌也以同樣手法涉及嘉義地區的娃娃機竊盜案，全案將以涉嫌加重竊盜及毀損案移送偵辦，並持續擴大清查所涉南部縣市案件。

分局長洪頂力表示，此案偵破歸功要專案小組鍥而不捨的追查嫌犯作案車輛，並利用跨域情資的整合跟分享，才能迅速確認嫌犯身分並拘提到案。另外也呼籲業者針對夜間無人看守的營業場所，要加強安全措施並增設錄影監視系統，不要讓宵小有機可乘，影響社會治安及造成業者的財物損失。

(中時 )