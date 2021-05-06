台股自週一暴跌以來連續3天的跌勢，使得不少投資人心生惶恐，有網友表示自己還是剛開戶菜鳥，看到前幾天有好幾檔下殺到大戶成本區就進場抄底，結果當日尾盤下殺被套的很慘，原本答應女友把股票賣掉用來買房，現在都不敢直視她，奉勸大家抄底謹慎點。

該網友於PTT發文，表示他剛開戶不到一年，今年前4月有小賺一波，認為年底前應該夠付買房頭期款，因此答應女友賣出所有股票，並準備看房、買房結婚。

原PO說，看到前幾天的回檔，起初還按耐得住，之後再往下殺，發現有幾檔股票殺到大戶成本區以下，所以就直接進場抄底，結果現在被套慘了。

原PO的對帳單中可以看到，抄底後賠了逾43萬，報酬率-7.92%。（圖／摘自PTT）

從原PO貼的對帳單中可以看到，他投入了545萬進場，但抄底後賠了逾43萬，報酬率-7.92%；原PO無奈表示現任女友還在旁邊討論未來要買的房型跟地點，我都不敢直視她，「奉勸大家要抄底還是謹慎點」。

貼文一出，底下留言蓋起高樓，「抄底直接五百多萬ALL IN，也太兇」、「應該都是電子股，今天應該不少進場抄底」、「這%數其實還好，抄到世芯這等級的再來唉吧」、「真的是你比較誠實而已，這三天很多人就默默不說」。

(中時新聞網)