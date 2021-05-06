隨著銅價創新10年新高紀錄，漲價題材再起，台股周四(6日)開盤非電族群包括金融、鋼鐵、塑化、水泥等類股領漲之下，一度大漲超過200點、收復萬七關卡，但接近午盤賣壓出籠，指數一度翻黑，但尾盤在台積電等權值股急拉下，翻紅上漲150.92點，收在16994.36點，成交值4899.24億元，外資連二日站在賣方。從外資買賣超來看，中信金被外資連4買，賣超居冠的則是銅價漲價概念股的華新。

三大法人6日合計賣超72.77億元，自營商賣超17.79億元，投信買超16.11億元，外資及陸資賣超71.09億元。投信及自營商周一、周二帶頭殺盤，外資趁機逢低加碼，前5大分別為：長榮航、鴻海、金寶、大亞、中信金，但疑似出現換股情況。外資周三(5日)由買轉賣，開始拋售，賣超擴大至賣超144.82億元。

隨著全球經濟復甦前景強勁，5G、電動車所需的半導體對銅的需求，以及製造業活動熱絡、供應銅礦國家面臨罷工等因素推升下，近期倫敦金屬交易所(LMT)銅價漲破1萬美元關卡，創2011年3月以來新高紀錄，美國銀行大宗商品策略師Michael Widmer提出的報告指出，美國的銅庫存降至2015年來最低水位，全球面臨銅需求暴增的情況，甚至以「新石油」形容，未來5至10年銅價有機會漲破每噸2萬美元。

外資6日買超個股前10名分別為：中信金、永豐金、群創、台塑、友達、新光金、智原、偉詮電、宏碁、中鴻。

至於外資賣超個股前10名分別為：華新、陽明、大亞、開發金、台橡、富邦金、長榮、華航、中鋼、緯創。

6日漲勢最兇猛的上市類股為玻璃、鋼鐵、油電燃氣、水泥等族群，漲幅均超過3%，電器電纜類股則是開高走低，終場仍有近2%漲幅；收跌的分別有造紙、航運、光電等族群。

整體來看，中信金本周被外資連4買，累積買超張數來到4萬張，新光金、中鴻同樣續獲外資青睞。大亞則是從本周前兩日大買，6日遭賣超逾13,451張，同為銅價漲價題材的華新則是遭外資賣超逾35,911張，不過這兩檔內資繼續力挺買超，形成土洋對作；熱門航運股長榮、陽明，同樣遭到外資賣超；國泰金、中鋼則是外資在昨日大舉買超後，6日轉為賣超。

(中時新聞網)