台南市政府因應水情，6日下午在柳營科技工業區辦理抗旱整備演練。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府因應水情，6日下午在柳營科技工業區辦理抗旱整備演練。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府因應水情，6日下午在柳營科技工業區辦理抗旱整備演練，模擬台南水情進入紅燈時的整備作業，包含停水廣播、緊急送水及建置臨時取水點等3個情境。市長黃偉哲指出，台南市用水量從一天約97萬噸，目前降到90萬噸，現階段最高指導原則，就是盡量避免進入供五停二，把有限水源做最長限度的利用。

今日演練為台南水情進入紅燈，得分區供水階段等各種停水情境，如位於管線末端且地勢較高地區，自來水恢復時間較慢，區公所、里長等單位請應變中心通知自來水公司，協調調度水車及建置臨時取水站支援用水。

經發局長陳凱凌指出，台南地區水資源季節分配極度不均，為穩定供應用水，除撙節用水、定期掌握用水度數外，也應加強用水總量管制，水龍頭、馬桶等用水設備採用省水標章產品，並定期檢查預防漏水。

曾文水庫蓄水率已跌破8％。黃偉哲說，近期再生水及其他汙水處理廠處理過的水，使用率逐漸增加，面對水情嚴峻，市府除準備抗旱井外，更全力與自來水公司、水資源局配合，做好水源節流的措施。

(中時 )