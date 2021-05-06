上市櫃公司4月營收與首季財報公布倒數，台積電近期股價弱到爆，今（6日）盤中一度跌到580元、又探低點，終場僅小漲2元、收在587元。不少小股民好奇，台積電怎麼了，新聞一直報利多，股價卻像死魚就是不漲，分析師表示，台積電陷入盤整和盤跌，雖不至於殺破前低570元，但600元以上壓力相當大，接下來面臨電子股淡季，建議投資人在600元至610元附近出場。

台積電近期股價總是漲不起來，只發揮穩盤作用，本周二（4日）台股盤中一度嚇跌574點，台積電神救援尾盤翻紅小漲3元，拉抬大盤跌點縮小至288點。事實上台積電在4月上旬破季線後持續走弱，5/6台股盤中強漲逾200點，台積電竟逆勢大跌5元至580元波段新低，即使近兩個交易日外資累計小幅賣超6千多張，但股價卻愈盤愈低。

摩爾投顧分析師黃冠華指出，台積電最近非常弱勢，該反彈沒有反彈，從技術線型來看，台積電600元以上壓力非常的大，建議投資人在600元至610元附近出脫持股。儘管台積電股價持續探低，但跌破3/25的570元價位並不容易，目前半年線支撐在557元，除非大盤跌到半年線，否則現階段不必擔憂。

他表示，電子股「五窮六絕七上吊」，已經進入了淡季，目前台積電陷入盤整和盤跌，除非近期財報、營收超乎預期亮眼，才能出現積極向上攻堅的動力。4/15台積電最高來到619元，若大盤能止跌，台積電有機會站回600元整數關卡，此外，費城半導體指數回神或轉強，也能帶動台積電同步上漲。

眼看台積電利多不漲、離6字頭越來越遠，有PTT網友好奇問台GG怎麼了，引發不少人熱烈討論，紛紛表示「等台積信徒轉愛為恨 才會漲」、「利多已反應，都從300噴到600了」、「現在都在600~610來回做的」、「預計法說彈一下又繼續下去」、「主要美國投資影響毛利率」。

但也有網友認為，「當初一堆人說再也買不到5字頭的GG 現在大家反而不要了」、「你可以順勢操作，空死它」、「沒有一堆人吧，早就賣掉玩鋼鐵股了」、「這價格太高了!可能重複下單可能性高」。

(中時新聞網)