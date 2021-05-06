成大醫院6日舉辦新冠肺炎防疫視訊講座，集結目前在印度的台商及僑胞同步上線聽講。(成大醫院提供／曹婷婷台南傳真)

印度新冠肺炎疫情惡化，每日近40萬人確診，單日確診人數及死亡人數屢創新高，成大醫院6日舉辦新冠肺炎防疫視訊講座，由成大醫院臨床助理教授兼感管中心副主任李明吉醫師線上回覆問題，成大醫院表示，近期將規畫提供印度台商及僑胞一對一國際醫療視訊諮詢。

根據駐印度代表處統計，目前在印度外館人員及台商僑胞共244人，已有20人確診：15人已康復、2人居家隔離中、2人重症及1名台商過世。

由於印度當前醫療系統瀕臨崩潰，製氧機、呼吸器等防疫醫療物資大缺貨，甚至價格飆漲，我外交部於4月底協調衛福部、台南市政府及成大醫院等單位協助，調查台灣製氧機等防疫物資量能，第一批救援物資150台製氧機、500個氧氣鋼瓶於1周內完成採購，並已順利送抵印度，促進台印醫療衛生合作及人道主義援助。

駐印度代表處也鑑於疫情告急，且醫療資源匱乏，與承辦衛福部一國一中心印度計畫案的成大醫院討論，3天內完成開辦視訊直播的新冠肺炎防疫講座。今天下午，除代表處人員外，在外貿協會及德里、孟買與南印度台商會協助下，集結目前在印度的台商及僑胞同步上線聽講。

成大醫院考量目前印度醫療院資源不足，且就醫具有感染風險，近期規畫提供印度台商及僑胞一對一國際醫療視訊諮詢，且諮詢科別不限新冠肺炎，也提供其他慢性病或醫療諮詢服務，提供當地台商及僑胞多元化就醫管道。

(中時 )