美國大馬戲團空中飛人提克（左起）、藝術總監泰勒、空中飛人艾普爾和舞者萊恩受訪。（陳俊吉攝）

《美國大馬戲團LE GRAND CIRQUE》曾被外媒喻為「太陽馬戲團的下一代」，即將從本周五5月7日至9日於台北小巨蛋登場，6日進行彩排，現場展現超高難度磅礡震撼的特技。馬戲團藝術總監泰勒（Taylor）、空中飛人提克．史密斯(Tucker Smith)與艾普爾．喬德科夫斯基(April Chodkowski)，以及舞者萊恩．翰墨（Ryan Hamer）接受媒體訪問，泰勒（Taylor）被問到台灣食物是否合口味，連說三次「食物很好吃」，她也讚台灣人很親切，艾普爾則對辣味牛肉麵讚不絕口，而萊恩是素食者，「在台灣吃到有別於美國的素食，尤其很喜歡菇類和青菜」，提克則嘗試了被外國人視為一大挑戰的臭豆腐，「吃起來比聞起來好多了，我喜歡炸的臭豆腐」。

《美國大馬戲團LE GRAND CIRQUE》此行來台表演者共30人，嚴守防疫規範，被問到連續三天共五場演出，對體力是否大考驗，萊恩說：「我們都是專業表演者，做過專業訓練，都能克服，希望演出時有更多觀眾進來看，更多掌聲和歡呼聲會讓我們更起勁！」

團隊從世界各地精選出頂尖的特技演員，結合擅長的雜耍、特技，包括空中飛人、死亡之輪、繩索特技等，泰勒表示，很開心能在小巨蛋表演，「因為疫情的關係，表演者一年多都沒有再聚，花很多時間讓大家再聚一起，彩排進行得很順利，非常期待明天的演出。」

空中飛人是《美國大馬戲團LE GRAND CIRQUE》的最大亮點之一，塔克表示，在台隔離期間，花了很時間自主特訓做核心訓練，「空中飛人在表演時沒有機會喘口氣，所以要加強核心部分重量訓練，我都拿行李箱當啞鈴訓練」。而泰勒則大讚台灣防疫有成，「對台灣防疫非常印象深刻，尤其美國目前還不太能進行演出，很感激有這個機會，希望疫情趕快過去，能繼續表演。」《美國大馬戲團LE GRAND CIRQUE》購票請洽寬宏藝術。

(中時 )