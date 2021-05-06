女星趙薇和老公黃有龍近年屢傳鬧婚變，鮮少在公開場合同台或是社群平台曬恩愛；日前深夜趙薇突然在微博PO出和異性好友頭貼頭親密合照，滿臉通紅疑似小酌後吐心聲，沒多久又把聚會爭議照刪除，不免讓網友聯想「該不會真的離婚了吧？」。

5日深夜趙薇在微博分享多張和朋友聚會小酌的照片，畫面中她戴著帽子口罩，拿下口罩發現她喝了不少，滿臉通紅，儘管燈光微弱也相當明顯；趙薇身旁有一名黑衣平頭男子，兩人頭貼頭合照，讓網友好奇對方身分。另外趙薇還在寫下，「飄飄渺渺人世間，恍恍惚惚深情過」，罕見如此感傷。

趙薇在聚會中和異性好友親密同框，婚變傳聞又起。(圖/ 摘自微博)

該男過去有替趙薇畫過一幅畫像。(圖/ 摘自微博)

趙薇這次的聚會照，身旁男伴又不是老公黃有龍，黑衣男身分也很快被肉搜，據悉，該男從事藝術創作相關工作，先前還有替趙薇畫一幅畫像，趙薇也曾分享到社群上，由此可見，兩人關係不一般。

一些網友看到趙薇喝到臉紅的照片，有的調侃，也有的稱讚她酒後顏值還是在線，但不少人更擔心她的婚姻狀況，尤其和異性合照又表現得如此傷感，都好奇問「是不是真離婚了？」；但聚會照引起爭議後，沒多久也被她刪除，讓眾人更是看了一頭霧水。

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(中時新聞網)