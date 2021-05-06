絲束和醋片需求強勁，加上塑料級醋片需求回復，材料-KY（4763）4月營收2.23億元，年增47％，創為同期新高；前4月營收8.55億元，年成長26％。因絲束需求維持強勁，醋片訂單能見度穩健可期，加上新產能開出，樂觀看待營收雙位數成長，再創新高。

材料-KY表示，除持續優化生產效率往上游整合與擴大產能外，開發的可降解材料獲得歐盟認證，有助擴大在歐洲地區的產品推廣與開發各式應用；另預計今年展開代理銷售業務，代理中菸的加熱不燃燒菸進入北非市場。

材料-KY指出，絲束廠新增產線已開始量產，絲束年設計總產能16,000噸，並擬年底前新增5,000噸設計產能，醋片年設計總產能將達30,000噸。6萬噸醋酐新廠預計本季底完工，有利降低及穩定生產成本，並可少量外賣。

此外，材料-KY往兩大策略方向布局長期成長及鞏固競爭優勢，包括持續並增加投資研發綠色環保材料；以及往產業鏈下游延伸，目前皆已逐步展現成果。

(工商 )