立法院內政委員會今日審查《住宅法》修正草案，朝野同意，社會住宅提供弱勢比率從現行的30％提升至40％。此外，經濟或社會弱勢身分，也將新增「因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人」。

內政部次長花敬群指出，考量全國各地狀況不同，弱勢社宅一次拉高至50％，恐會增加政策推動的困難，弱勢協助的政策系統，其實除了直接興建社宅之外，還有包租代管社宅跟租金補貼，其中有機動性的是包租代管的社會住宅，它可以量身定做、為特定的對象直接服務，且也不會有挑房客、租不到房子的問題。

最後為讓《住宅法》修法能在本會期三讀通過，朝野妥協以40％的版本送出委員會。

另外，財政部規定，減稅政策需要設有年限，並以延長一次為限，稱為「5+5」條款。立委提案，《住宅法》修法刪除年限限制，財政部也同意，最後條文為，實施減稅5年後，可以報請行政院同意延長，刪除「以一次為限」的文字，也就可以一直延續下去。

(工商 )