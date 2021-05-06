慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）公布2021年第一季財報，營收表現優於預期，達1億8,240萬美元，較上一季營收成長27％，遠高於原先預估的成長率（7～12％），與去年同期相比更大幅增加37％。第一季毛利率50.7％，亦超過原先預估的高標。稅後淨利3,866萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘1.11美元（約新台幣31元）。

第一季SSD控制晶片與eMMC/UFS控制晶片單季營收雙創歷史新高，與前一季相比，SSD控制晶片成長25～30％，eMMC/UFS大幅成長30～35%；與去年同期相比更呈現巨幅成長，SSD控制晶片成長45～50％，eMMC/UFS成長50～55％。

慧榮科技總經理苟嘉章表示：「如同先前財報所述，第一季我們的SSD和eMMC/UFS控制晶片客戶訂單需求十分強勁，遠超過我們能取得的晶圓產能和現有庫存所能供給。但在我們的重要客戶與上下游夥伴的鼎力協助下，目前已額外取得更多晶圓產能與增加產出，來滿足先前收到的SSD及eMMC/UFS控制晶片訂單需求。儘管晶圓的供貨不足讓我們無法滿足所有訂單需求，但預期全年營收仍將超過先前預估，達到更強勁的成長。」

預估2021年第二季營收將介於1.92億美元至2.01億美元之間，較第一季成長5～10％，毛利率介於48～50％之間。慧榮同時調高2021年財測，全年營收從原先預估的6.5～7億美元調高為7.82～8.36億美元，較2020年成長45～55％，毛利率介於47～49％之間。

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