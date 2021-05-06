中央銀行連二波不動產放款信用管制，但效果不明顯。金管會6日公布，到3月底國銀房貸加上建築融資餘額達11兆336億元，續創歷史新高，且比2月時再增781億元，銀行局副局長林志吉表示，主要是銀行在央行管制前已核給建商貸款額度，現在只是依施工進度動撥，因此建築融資餘額持續增加。

國銀3月建築融資增加232億元，房貸則增加549億元，兩者合計餘額首度突破11兆元，也讓央行的信用管制政策效果，看起來「很溫和」，林志吉表示，政府的相關措施是要打炒房，並不會影響一般民眾的購屋貸款，相關效果仍需要持續觀察。

另外，3月底已有一家銀行接近銀行法72-2條的上限，即商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30％，3月底有一家銀行超過29％，9家銀行介於28~29％之間，2月底時所有銀行都低於29％，7家銀行介於28～29％之間，3月比重明顯上升。

林志吉亦解釋，高於29％的銀行並不是因為房貸或建築融資大量增加，放款金額大致相當，只是因為3月存款大量減少，造成比率上升。

整體國銀若以72-2條的標準來看，3月底平均比率是26.91％，應也是近期新高比率。

(工商 )