有關監察院6日發布「美國將我國漁獲列入強迫勞動貨品清單」調查報告，指出漁業署對外籍漁工之勞動檢查人力及人口販運專業知能不足、宜輔導業界參與漁業改進計畫或認證制度、加強人權教育等檢討事項。對於監察院的調查報告，漁業署表示會全面檢討，持續精進改善。

漁業署說明，美國勞工部自去年9月30日將我國遠洋漁獲納入清單後，即透過外交部相關管道向美方積極瞭解，並提供近期保障外籍船員之作為，獲得美方瞭解臺灣政府近期所為的努力。

漁業署指出，為避免列入清單對市場端消費者可能造成負面影響，及衍生對我國負面形象之效應，該署刻撰擬「漁業與人權行動計畫」草案，透過問題盤點提出：落實勞動條件、強化生活條件與社會保障、明定收費項目指引、監測管理機制能量、加強權宜船管理、深化國際合作與宣導共善夥伴關係等7大策略，包括爭取增加人力及經費，確保薪資足額給付、改善漁船及岸上設施等具體行動項目。

漁業署進一步說明，為使該行動計畫得以具體落實，除於1月7日邀集相關部會討論，並於110年4月21日再邀請專家學者及相關部會開會研商，後續將再與民間團體與漁業團體一起討論，期凝聚各界共識，共同合作以保障外籍船員權益。

漁業署強調，永續漁業經營的要件，除須建立責任制漁業，維護良好的海洋環境外，亦需要讓從事漁業工作者處於良好、安全與有尊嚴的工作環境，該署將會偕同產業界虛心檢討改善、面對問題，共同提出系統性共善架構，並輔導加入漁業改善計畫（FIP）或海洋管理委員會（MSC）等認證制度，以落實保障外籍船員權益。

(工商 )