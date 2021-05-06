隨疫情持續升溫，促使逢高獲利了結賣壓出籠，台股電子、部分傳產股尾盤急殺，短線承壓但基本面仍保持良好狀態，預估將續為整理格局，電子、傳產類股將快速輪動，看好受疫情錯殺的航運、鋼鐵、IC設計等，中長線國際政策面、產業面及資金面支撐下，多頭格局不變。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，在成交量持續創新高、當沖盛行、散戶融資大量增加的情況下，台股盤勢已相對不穩定，再加上疫情攪局，自上周華航機師到飯店人員皆陸續被判定確診後，其足跡被公布確認延伸至雙北地區，導致股市短線賣壓出籠。由於此次事件確診人數比部桃一事更多，且足跡擴散至人口稠密的雙北地區，影響性甚大，如能達2、3天皆為零確診，盤勢才會逐漸穩定，近期若有漲幅僅能暫時視為短線反彈，後續待觀望疫情發展。

針對國際局勢，林建良分析，國際疫情狀況除印度以外的國家皆在可控範圍，後續仍保持觀察疫苗施打情況。Fed（聯準會）政策因失業率問題尚不理想，故短期升息不易，預期2022年第一季才有縮表、升息機會，屆時股市可能出現先蹲後跳格局。

產業布局方面，林建良認為，在基本面強勁下，電子、傳產兩大關鍵產業仍須平衡布局以免錯失投資契機，尤其看好載板、伺服器、IC設計、航運、鋼鐵等相關族群。全球經濟正緩步復甦、需求仍維持強勁，半導體產業鏈皆維持熱絡，產品供不應求、價量齊升，如上游的載板族群受惠於美國晶片大廠之晶圓代工計劃需求帶動。

下游的伺服器族群，受惠於遠距教學及遠距辦公等異地備援需求帶動，至於航運受惠於全球海運需求強勁，在BDI指數（波羅的海綜合指數）及貨櫃運價持續攀升下，後市表現仍可期。

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