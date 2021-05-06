竊賊夜行專偷建築工地鋼材，雲林縣虎尾警分局循線逮2嫌並起獲鋼管支撐架97支。（虎尾警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾警分局近日獲報建築工地鋼鐵材料頻頻遭竊，包商損失慘重，警方成立專案小組調閱路口監視器，發現2男子多次於深夜駕小貨車在工地行竊，以車追人逮補2嫌，6日向雲林地方法院聲請羈押獲准。

雲林縣虎尾、土庫地區最近傳出建築工地鋼鐵材料屢遭偷竊，建商一大早發現沒有建材可施工，工程被迫停擺損失慘重，氣得大罵竊賊沒良心並報警處理。

雲林縣警察局長朱宗泰知悉，立即指示虎尾警分局長黃維章、偵查隊長李志文成立專案小組全力查緝，經分析竊嫌作案手法及路線，沿路調閱路口及民宅監視器比對多日，發現1輛白色小貨車行跡可疑。

專案小組經數日蒐證、跟監，發現家住雲林縣台西地區的許男、設籍新北市淡水地區曾男涉嫌重大，2人為躲避警方查緝，專於深夜駕駛小貨車尋找雲林縣內建築工地，再進入工地徒手搬運鋼材至貨車上，以帆布覆蓋後離開。

專案小組5日凌晨4時許發現許、曾2嫌於土庫鎮馬光地區1處寺廟建築工地行竊，立即持拘票逮捕許、曾2人，並於貨車上起獲鋼管支撐架97支，市價約3萬8800元，全案移送雲林地檢署偵辦，6日向雲林地方法院聲押2嫌獲准。

縣警局長朱宗泰表示，雲林縣轄內目前建築興建案很多，且廢鐵價格上漲，容易成為宵小行竊目標，警方除啟動專案加強巡邏，也設置巡邏箱提高巡邏密度，並結合守望相助巡守隊共同防竊，呼籲竊賊勿心存僥倖以身試法。

(中時 )