Chinese rocket debris burning up in the atmosphere?! #chinarocket pic.twitter.com/gihgazMT6u — Will (@willbetts98) May 5, 2021

美軍太空司令部表示，大陸4月29號發射的一枚大型火箭殘骸預料將在本周末不受控制地重新進入大氣層，美方正在密切追蹤其可能落點並觀察是否造成地面傷害。不過，大陸官方媒體稱，相關的報導是西方媒體刻意炒作。

《法國國際廣播》(RFI)報導說，美國太空司令部在網上發表聲明稱，長征5號B運載火箭從太空重新進入大氣層的位置「要等到進入大氣層前的幾個小時才能確定」，預估時間將會是在5月8日至10日之間。

中國大陸的長征5號B運載火箭是在4月29日從海南發射升空，將天和核心艙送入軌道，天和核心艙發射是完成太空站所需的11項任務中的首個任務，這個艙段將成為可供3名宇航員生活的中國太空站艙室。

報導說，據全球各國太空單位監控資訊分析，這枚火箭將在5月8至10日墜落地表，而南北緯41度之間都有墜落其碎片的可能。但這一模擬預測結果也可能有誤差，需要隨時修正。大陸長征5號B火箭可載重約20噸，高53公尺，直徑5公尺，重830噸，是中國最大的「空中卡車」，是為未來的太空站計畫預作準備。

《路透》引述美國哈佛大學天體物理學家麥克道爾（Jonathan McDowell）表示，可能帶來危險的殘骸以超音速重新進入大氣層時可能不會完全燒毀，但落入海裡的機率較高，畢竟地球表面有70%是由海洋覆蓋。

#China's Long March 5 or Long March-5B Y2 rocket, which carried its Tiangon Space Station's module called "Harmony of the Heavens," could crash into Earth's atmosphere. Experts claim that some of the rocket's debris could hit some popular areas.

📸 pic.twitter.com/0wtHUm8RkY — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) May 5, 2021

不過，麥克道爾還說，不排除火箭殘骸仍有落在地面的可能性，甚至可能落在人口密集區，就如同2020年5月另一個長征5號B火箭的殘骸落在西非洲的象牙海岸(Côte d'Ivoire)，毀損多棟建築物，所幸沒有人員傷亡報告。

對於中國火箭不受控制地重新進入大氣層，他表示，「這顯示中國火箭設計者很懶，沒有解決這個問題」，他說，這種情況屬於「疏忽」造成的問題。

大陸官媒《環球時報》報導稱，火箭「失控」並可能造成破壞的報導是「西方炒作」。中國航天專家對此的解釋是，火箭本身結構是「皮薄餡多」，內部燃料在發射過程中消耗後，剩餘的火箭殼體質量並不大，而且以鋁合金為主的殼體很容易在大氣層中焚毀。因此與空間站或大型衛星相比，火箭殘骸對地面造成危害的可能性很小。同時它的飛行軌跡也並非媒體報導的「不受控」，而是經過精密計算，並利用火箭鈍化技術，有意縮短在軌飛行時間。

(中時新聞網)