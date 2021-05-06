半導體暨面板製程供應系統大廠朋億股份有限公司（6613）於公告2021年4月合併營收達4.88億元，受惠高潔淨度化學品供應與分裝系統設備及工程施作進度逐步回升，加上併入銳澤實業業績貢獻，帶動4月合併營收較3月的3.38億元成長44.4％，亦同步較去年同期的3.74億元成長30.5％。

朋億表示，受惠半導體供應鏈產能持續緊張，半導體產業主要客戶不僅持續加速高潔淨度化學品供應與分裝系統設備訂單出貨、及工程施作進度，推升整體產能稼動率保持良好水準，再加上同步受惠銳澤實業氣體設備訂單及工程服務施作進度良好，皆係堆疊4月合併營收較去年同期及上月同步成長30.5％、44.4％。

展望第二季，朋億持審慎樂觀看法。看好中國政府對半導體自主化勢在必行，帶動半導體相關產業建廠及擴廠需求上升，兩岸主要客戶對於旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備及工程服務拉貨動能愈趨強勁，整體在手訂單隨著半導體、光電產業等主要客戶拉貨需求提升。

朋億同步看好結盟銳澤實業效益已正式開始發酵，有助於增加朋億之市場競爭利基，同步增進台灣地區接單表現，達到分散客戶市場集中度的風險，有望未來營運成長增添柴火。

(工商 )