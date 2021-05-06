中央流行疫情指揮中心今針對中華航空提出「清零計畫」，機組員返國居家檢疫天數從「3＋11」恢復到去年的「5＋9」，而桃園市機師職業工會今批評，9天加強版自主健康管理期間還能派飛，等於防疫只做了半套，工會主張每一個華航機組員都完成14天以上「不派飛執勤」，以防堵破口。

機師工會表示，在諾富特旅館與華航機組員群聚感染事件發生時，工會於4月26日即提出警訊，在感染源不明的情況下，每天還必須硬著頭皮堅守崗位繼續執勤的機組人員，時時刻刻都處於徬徨不安、甚至不知所措的情緒中。華航組員染疫事件，組員還得承受莫大的輿論、指責與精神壓力。

疫情指揮中心今日公布與華航研議達成的「清零計畫」，但該計畫一方面增加長程航班機組員居家檢疫天數，卻又允許航空公司在5天居家檢疫結束後再次派飛，這樣的「清零計畫」根本就是半套的計畫，繼續讓機組員冒著未知風險上戰場。

對此，機師工會主張，為配合完整並落實「清零計畫」，必須讓每一個華航機組員，都至少完成14天以上「不派飛執勤」（無論是檢疫還是加強自主健康管理）的安全流程，同時在整個過程中，致力加強並防堵外站、返台檢疫旅館之中各個環節可能的防疫漏洞；待一切風險控管手段完善之後才再次實施派飛，如此才有可能是真正的「清零計畫」。

而「清零計畫」執行完成後，華航機組員之檢疫政策回到現行長程航班返台（入境第三地）3天居家檢疫＋PCR採檢＋11天自主健康管理。

最後在疫苗接種部分，由指揮中心與華航向組員提供更多疫苗接種訊息與配套，持續提高組員施打意願，在班表上優先安排，疫苗與檢疫雙管齊下才能真正堵住破口。

(中時 )