年輕人的創意可以讓金門的娛樂生活更加多采多姿。（李金生攝）

創意與創業的結合為金門的大未來注入新活力。（李金生攝）

金大尬電有限公司為3c用者提供行動電源租用，隨租隨還，用便宜的價格，得到大大的享受。（李金生攝）

萌獅文創有限公司主打傳統文化結合流行文化，希望打造全新金門形象吉祥物，讓大家看見不一樣的金門。（李金生攝）

大家一起來！拿出「just do it」的精神理念，用創意和創業播種深耕地方。（李金生攝）

陳建民校長偕縣府建設處長陳祥麟等人剪綵，期勉同學燃燒青春活力，在金門島嶼150平方公里的大舞台，用天馬行空的無限創意，結合走向市場的創業理念，打造自己深耕地方，璀璨閃亮的星光大道。（李金生攝）

金門大學「K.Star第一屆星光幫」今天下午在台開卡市達創業加油站盛大登場，陳建民校長期勉同學燃燒青春活力，在金門島嶼150平方公里的大舞台，用天馬行空的無限創意，結合走向市場的創業理念，打造自己深耕地方，璀璨閃亮的星光大道。

這項以「創意」和「創業」為2大設計主軸的展覽活動，是由國立金門大學KAFE創創中心主辦，偕台灣工商發展股份有限公司、金大創新育成中心與台金鏈結之農食檢測技服平台聯盟共同推動，展出金大學生成立的新創公司，包括浯幽浯旅、金大尬電、萌獅文創、金大把、玩笑桌遊店等5家的成果作品，活動將一直持續至6月中旬，校方歡迎大家一起為這群築夢、追夢的年輕人加油打氣。

金大校長陳建民指出，在教育部「大專校院推動創新創業教育計畫」的協助下，該校學生團隊將課堂理論轉化為實務操作，以「金門」做為大議題，透過天馬行空、腦力激盪，尋找創意與創業連接的各種可能，在金門起飛的過程中，開啟一扇扇邁向「扎根金門、走向兩岸、放眼世界」大目標的窗口。

其中，在金門「觀光立縣」基礎下，萌獅文創有限公司主打傳統文化結合流行文化，希望打造全新金門形象吉祥物，讓大家看見不一樣的金門；浯幽浯旅影像及廣告工作室則以自由行觀光客拍攝旅遊特色紀念照，翻新亟待改變的服務項目，落實和擴大未來公司的市場競爭力。

金大鼓勵學生新創公司團隊拿出「just do it」的精神理念，在尊重傳統價值和地方人文氛圍下，發揮勇於挑戰傳統的想像力，用創意和創業播種深耕地方，為金門的大未來帶來新活力。

(中時 )