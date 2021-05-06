吳宗憲與女兒Sandy（吳姍儒）主持中天《小明星大跟班》近日請到安希、LENA、張語昕、泥泥、Bella、肝連、小夜夜、郭鬼鬼等多位性感IG女神上節目，一個比一個還波濤洶湧的火辣身材，讓來賓與觀眾大飽眼福。其中被封為SWAG女神的Bella錢昱慈，更疑似走光當場，網友也留言表示：「好像跑出來了，看sandy的表情。」

SWAG女神Bella身材令人羨慕，身高174公分體重僅49公斤，卻擁有逆天34F豐滿上圍，加上大膽穿著，讓她一現身《小明星大跟班》隨即吸爆眾人目光，女星蘿莉塔也忍不住驚呼夠了啦，去哪裡買這種衣服？

SWAG女神Bella疑走光，Sandy急忙提醒。(影片自25:30開始)

Bella穿著一身彷彿隨時都要掉下去的無肩帶小可愛，一對豪乳遊走在走光邊緣，超性感的打扮讓Sandy看了目瞪口呆說：「妳真的完全不能亂動耶！」不過Bella則稱自己私下打扮就是這個風格，不管倒垃圾還是去買個東西都是這樣穿，還直言今日打扮算保守了！

只是接下來Sandy就被注意到表情不對了，盯著Bella的胸前，甚至急忙伸手想提醒Bella什麼，下秒鏡頭再轉到Bella身上，就看到Bella默默將衣服往上拉，而這一幕也被眼尖的觀眾注意到，在影片下方留言：「25:30好像跑出來了，看sandy的表情。」

(中時新聞網)