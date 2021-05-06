台南市警察局長方仰寧（左三）6日表揚今年警察模範母親當選人。（台南市警察局提供／張毓翎台南傳真）

台南市警察局長方仰寧6日表揚警察模範母親當選人，其中83歲羅徐月英女士更榮獲警政署表揚之全國警察模範母親，羅母重視子女品格及健全發展，過程辛酸點滴在心，如今2名子女都已長大，次子羅厚義、孫子羅光宇分別在本局交通警察大隊、永康分局服務；長女羅幼梅自嘉南藥專畢業後於診所擔任藥劑師，她平日熱心公益，廣受居民好評。

母親節前夕，台南市政府警察局警察模範母親當選人，今年由羅徐月英、林阿環、劉沈淑貞、賴謝秀裡、劉羅瑞娥、楊王月及方林阿娥等7位獲獎。

林阿環早年家中生活艱苦，23歲與丈夫何榮深結婚，然其夫任職警察工作，時常因勤務不在家，何母仍一邊辛苦工作，養育家中3名子女，鼓勵長子何家慶從警，何家慶歷練偵查隊巡官、派出所所長等職務，現任職南市警局第二分局海安派出所所長。

劉沈淑貞次子劉志強、媳黎晉雲、孫女吳孟瑾等從警，劉員警專畢業後，勤餘在母親的精神感召下勤奮讀書，考取中央警察大學，畢業後歷練偵查員、巡官、所長、督察員、督察組長及行政組長等職務。

賴謝秀裡家庭經濟狀況雖欠佳，仍鼓勵孩子求學力爭上游。長子賴明揮現任職學甲警分局保安民防組警員、次子賴明宏現任職警政署保安警察第五總隊隊員、長女賴玉芳是退休的台南市環保局學甲區隊隊員。

劉羅瑞娥含辛茹苦單肩扛起教養4名子女的重責大任，鼓勵子女力爭上游，長女劉立慈從警逾30載，其他3名子名分別任職私人公司經理、副理及國小教師，在各個職場表現優異。

楊王月婚後與丈夫從事務農工作，養育家中子女，次子楊榮達現職佳里分局偵查隊小隊長，長孫楊智堯現職歸仁分局警員。楊母平時熱心公益、關心社區居家安全，熱心社區服務。

方林阿娥婚後相夫教子，積極鼓勵子女努力求學力爭上游，次子方志忠現為玉井分局分局保安民防組巡佐，警察工作表現卓越。方母熱心社區服務，敦親睦鄰，廣受好評。

(中時 )