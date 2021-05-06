新一波鋒面提早突襲，中央氣象局表示，原本預期周六(8)日才會來的鋒面，明(7)日提早報到，午後大台北地區、西半部山區及東半部地區有局部短暫雷陣雨，而且可能從下午下到晚上，雨勢一路延續到周日。

氣象局指出，明天鋒面位於台灣北部海面，除了馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，台灣東半部地區及金門有局部短暫陣雨，午後大台北地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴；馬祖及金門容易有局部霧或低雲影響能見度。

根據氣象局臉書《報天氣》預測，周六、周日(8、9日)鋒面在台灣北部海面徘徊，主要的降雨為午後熱對流所產生的局部短暫雷陣雨，各地山區對流發展後，將順著風向往東邊擴展，大台北局部地區午後也有短暫雷陣雨，至於東半部在非午後時段也會有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；周六清晨中南部由於海陸風輻合效應，有零星降雨發生的機率。

氣象局指出，下周一至下周四(10日至13日)太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴，高溫普遍在30°C以上，西半部可達33、34°C；降雨不多，東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。14日至16日各地大多仍為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。

此外，氣象局稍早有發布高溫資訊，明(7)日中午前後，台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36°C高溫的機率，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾注意。

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(中時新聞網)