核能流言終結者創辦人黃士修，2020年12月在行政院長蘇貞昌的臉書，針對三倍券使用方式的貼文留言，並與1名林姓網友筆戰，黃指林是「小笨蛋」、「蠢貨」，挨告後士檢依公然侮辱罪將黃起訴，6日士林地方法院開準備庭時，黃士修不認罪，並指檢方是在切割事實脈絡。

蘇貞昌去年用三倍券買3000元漫畫，並在臉書分享此則消息，藉機推廣三倍券，黃士修在下方留言質疑，並與林姓網友筆戰，其中黃提及「你一開口就暴露沒讀書的愚蠢」、「騙你們這種不懂經濟學的蠢貨」、「不用功讀書的小笨蛋」，遭林截圖提告。

士檢3月依公然侮辱罪起訴黃，6日地院開準備庭，黃庭後接受媒體訪問，強調不認罪，他是基於事實做評論，可受公評，檢察官起訴切割事實脈絡，只用「愚蠢」、「小笨蛋」就說是公然侮辱，違反憲法言論自由保障。

黃士修表示，刑法公然侮辱所指的侮辱，是未指定的具體事實，僅為抽象的謾罵，他的回應是基於事實來形容林，與詆毀對方人格名譽差很多，且他與林爭議是因為三倍券，是執政黨政策的公眾關注事件，檢方切割事實脈絡讓人懷疑是否是政治起訴，他希望將來可以分配比較公正的法官審理此案。

(中時 )