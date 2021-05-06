台南就業中心首次將熱門工作機會等資源送到校園。（台南就業中心提供）

外送正夯！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心就服員化身外送員，把熱門工作機會、職業訓練等就業資源外送到校園，提供即將踏出校園的社會新鮮人了解政府對青年就業服務的多元資源，讓青年踏進職場多一分助力！

台南就業中心在6日、13日、19日至轄區內的台南大學、中華醫事、長榮大學及嘉藥科技等各大專院校辦理「賈好嘉外送進校園」活動，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署吉祥物「賈好嘉」及就業外送員將帶著各項就業資源好禮外送至校區，並與各校學生以快問快答互動方式，提升學生興趣及加速瞭解政府就業資源。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，畢業季將屆，產業界都很歡迎青年加入，相信青年也同時在選擇想要加入的職場。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心期待在產業界及青年間建立交流媒合平台，讓產業界找到需要的人才，尤其，政府很多就業資源能幫助青年就業更順暢。

鑑於很多應屆畢業生還不太清楚及運用，因此辦理「賈好嘉外送進校園」，外送內容物包括提供工作機會、青年就業資源卡、職訓課程、職涯心理測驗體驗券及防疫物品如口罩套、清潔消毒噴霧等物資，並特製可愛吊飾的「求職好粽」，祝福社會新鮮人求職好中。

(中時 )