中美晶（5483）6日召開董事會，會中通過2021年第一季財報，歸屬於母公司的稅後淨利14.61億元、年成長5.5％，每股盈餘2.49元。同時也通過股利政策，下半年度擬配發每股5.5元現金股利，配發總金額為32.24億元。

中美晶自今年起改為每半年派發一次股息，董事會亦通過下半年的現金股利發放案。下半年度擬配發每股5.5元現金股利，配發總金額為32.24億元，若計入上半年已發放的每股3.5元、總金額20.52億元的現金股利，全年共將發出每股9.0元、總金額52.76億元的現金股利。

中美晶第一季合併營收160.52億元、年成長5.1％，並且連續三季成長，營業毛利54.05億元、年增6.9％，營業淨利39.61億元、年成長6.9％，稅前淨利36.13億元，歸屬於母公司的稅後淨利14.61億元、年成長5.5％，每股盈餘2.49元。

(工商 )