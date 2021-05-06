第一屆「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」將於本周六（8日）舉辦總決賽，全程進行網路直播。除了各校菁英上演頂尖對決，評審名單也非常講究，包括中天當家主播盧秀芳、周玉琴、王又正、鄭亦真、陳諺瑩、李珮瑄等都會出席，選出最具潛力的新秀。被不少參賽者視為偶像的資深主播周玉琴，也公開她的評選標準：「除了臨場反應和口條表現相當重要，我更注重參賽者的個人魅力特質及熱情，還有誠懇和不浮誇的自信。」

周玉琴以自身經驗分享從事媒體業的必備條件：「我當初入行是為了體驗各種新鮮事，但這份工作需要強大的抗壓力，鍛鍊身心、充實新知都是每天不可少的功課。」接下總決賽評審的任務，周玉琴儘管工作忙碌，也不忘為總決賽做準備，提前了解每位參賽者的資料，她也鼓勵這些勇敢追夢的年輕人：「不論勝敗，付出都有回報，能走進總決賽就是一種肯定！」

主播王又正也是評審之一，他不僅吸粉無數更是收視扛霸子，還常被網友誇帥，但他卻謙虛回應：「不要再說我帥啦！長得帥其實很困擾。」他認為很多人對主播的既定印象就是要長得很好看，但在傳統媒體裡，或許長得好只是比別人有機會站上主播台，但如何在主播台上做的久又有特色才是難的地方。他更分享自身經歷，「或許我先天條件有優勢，但好多觀眾都覺得我很有距離感，甚至還有『是在跩什麼』的評論，直到幾次戶外開講活動，透過跟現場觀眾的近距離互動，讓他們改變了對我的看法」。因此他認為評選時，比起外貌他更注重「溫度」和「觀眾緣」，「溫度是指把自己的位置放到跟觀眾同樣的位置上，以前主播總是給人位階比較高的形象，我告訴你事情你就接受，但現在網路播報觀眾反應很直接，你要能夠去融入正在看直播的觀眾裡，這就是考驗你跟觀眾講話的語氣，以及你的播報態度」。

主播鄭亦真則是已把每位參賽者的作品看完，「究竟誰最能夠讓我有記憶點跟打動我，會是高分的關鍵！」當然臨場播報的能力也很重要，也被許多參賽者視為「魔王考題」，「面對突發狀況更能看出一個人的底氣和實力，以前是我被考臨場播報，終於有一天可以目睹參賽者的精彩表現！」鄭亦真提到踏入媒體圈後，隨時做好衝現場的準備：「當記者或主播，經常會有很多想法要執行，從寫稿到現場採訪，都需要許多臨場反應和應對技巧，有時候面對突發新聞，或是需要到災區採訪，這時候就很考驗體力，可能會有熬夜工作隔天又要早起的狀況，所以平常我會注重健身，永遠保持可以隨時上場的狀態！」最後她也為參賽者打氣：「永不放棄，只要堅持在自己喜歡的路上，就離夢想更近了！」

第一屆「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」將於5月8日在中天電視舉辦總決賽，全程進行網路直播，最後誰能勝出，請鎖定中天電視YouTube頻道。

(中時 )