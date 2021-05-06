由國民黨發起「反萊豬」以及「公投綁大選」兩項公投案。中選會今天表示，經查對完成後，2項公投案確定都已跨越成案門檻，預計14日將舉行委員會議審定後，會宣告成案，並接著辦理後續公投相關選務。

由藍委林為洲領銜的「反萊豬公投」、國民黨主席江啟臣領銜的「公投綁大選」兩項公投案，國民黨分別都連署到超過74萬份，總計超過百萬份於3月9日送交中選會，依照規定，中選會最遲要在5月8日前公布連署書查對結果。

中選會今表示，「反萊豬」以及「公投綁大選」等兩項公投案，經全國各地戶政事務所查對後，已跨越成案門檻，明天將會公開在中選會官網的「公投專區」，供各界查閱。

中選會並指出，這兩項公投案依法仍須經中選會召開委員會議審定，待審定程序完竣後，就會給予成案宣告，以辦理後續選務事宜，因此，中選會預計於14日召開委員會議，審定這兩項公投案的成案宣告。

(中時 )