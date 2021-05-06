立委賴品妤日前批評文策院「騙殺台漫」，台灣漫畫平台《CCC創作集》一系列爭議，看在支持漫迷眼中，格外不捨。有網友開始於網路號召，以「陳情申訴文策院騙殺CCC事件」為題，一人一封信寄給總統府、行政院、文化部、文策院及立委信箱，讓人民聲音傳進立法院。貼文至今已分享轉載超過500次。

發起網友表示，看見尊敬的漫畫家與編輯遭受文策院敷衍對待，包括身邊也有插畫、漫畫、圖文創作者朋友，大家都非常氣憤與難過。和曾任職公務體系的朋友討論後，身為讀者，如今只能寫信向政府單位陳情。

發起網友表示，儘管寫信是無力的，卻是身為喜愛漫畫的動漫迷當前唯一能做的事情。「我們沒錢也沒權，哪怕再度遭忽視，但讓這件事進入台灣政府內部討論，身為台灣公民，是我們一起可以實行的事情。」

因續聘合約不明，加上未來經營方針構想不同，《CCC》編輯部日前集體離職，文策院則指出將持續和編輯溝通，絕不讓《CCC》熄火。

發起網友表示，當文策院從文化部手中接下《CCC》卻大改方向，導致多數漫畫家決定終止作品創作並流失大量有經驗的編輯。作為讀者，也已經沒有辦法掏錢來喚回那些不得不遭到斷頭的《CCC》作品。唯一能做的，就是寫信，請政府重視這件事情，萬萬不希望這件事再次發生。希望台灣漫畫和ACG業界可以不再是被敷衍了事，而是更獲政府重視。

目前總統府電子信箱也已針對陳情信作出回覆，指出已將來信移請權責機關行政院處理，將由行政院直接回覆。文策院則表示，十分感謝各界對台灣漫畫的關心，以及對文策院的指導與期許。文策院持續進行多項工作中，有任何新進展，也會向大家同步說明。

(中時 )