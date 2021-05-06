安泰銀行董事會決議配發現金股利0.73元，即配發現金總金額14.29億元，普通股現金股利發放，將交由股東常會決議通過，並授權董事長訂定配息基準日及方式。

安泰銀行並通過2021年第一季財務報告，利息淨收益8.64億元，淨收益13.78億元，稅前淨利6.47億元，淨利5.63億元，基本每股盈餘0.29元。

安泰銀行期末總資產為3,183.17億元，期末總負債2,833.73億元，期末歸屬於母公司業主權益為349.44億元。

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(工商 )

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