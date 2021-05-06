民眾誤輾警腳猛求情 桃園警嗆：道歉有用警察就不用幹了（翻攝臉書社團《我是八德人》）

桃園市政府警察局交通警察大隊桃園交通中隊莊姓警員去年6月間發現一輛轎車違停阻礙交通，上前勸導意外被黃姓男子輾壓左腳，此案經莊員提告後，法院依過失傷害罪判黃男拘役10日。據此，有民眾將事發影片曝光網路，盼請大眾評評理，網友對此看法不一。

據判決書指出，法官認定，去年6月6日黃姓男子在車輛起步前理應注意路況，但卻因疏失造成黃姓員警受傷，肇事後也未立刻停車，直至莊員追趕上才停下，對此，桃園地院認定，黃男確實有過失行為，依過失傷害罪判處拘役10日，得易科罰金；另，黃男所涉肇事逃逸部分，予以不起訴。

司法程序部分雖出爐，但今日有一名網友將該事發影片發上臉書社團《我是八德人》，並簡短寫下，「社會來公評，此事件究竟誰對誰錯」，透過影片中可見，當時對向駕駛跨越中線，占用到黃姓駕駛的車道，黃男為了安全起見，便違規停靠在路邊等候，不料起步時，沒注意到一旁騎乘警用機車的莊員身影，因而誤輾傷其左腳而不自知，直到莊員鳴起警笛，追上前敲其車窗，黃男才知情。

而影片中，黃姓男子搖下車窗，得知自己誤傷警察後，立刻就脫口而出，「對不起」，但莊員卻怒氣難平，更認為黃男違規在先又肇事逃逸，堅決要法辦，而且語氣相當強烈。而黃姓男子不停為自己辯白，表明自己真的不是故意違規，希望員警能原諒他，黃男緊張地說，「因為是白色的車子」，但員警不理。

下段畫面中，黃男說，「是你（指莊員）騎得很近」，莊員則嗆回去，「阿你知道我騎很近，你還壓（指他的左腳）」，黃男不停地說，「我不是故意的，我真的很對不起壓到你的腳」，但警員卻不甩，一手握著無線電請求支援，並回嗆，「你的腳被壓到你不會生氣嗎？你違規我要諒解什麼」、「沒關係我就依法行事嘛」、「就算你不是故意的我也要告你過失啦，我腳很痛」、「道歉如果有用的話警察就不用幹啦」，並認為黃姓男子的回覆意圖想恐嚇，影片曝光後，引起網友一片譁然。

不少網友留言回應痛罵影片中的員警是「領有執照的流氓」；還有網友發覺，影片中員警先逆向在先，駕駛應該要硬起來反擊；也有網友說，「有點扯！違規停車的人卻沒事！」

(中時新聞網)