天心出席代言活動暢談保養。（粘耿豪攝）

天心出席代言活動暢談保養。（粘耿豪攝）

金鐘視后天心6日出席保健食品代言活動，最近同時軋《最佳利益2》、《台北女子圖鑑》兩部新戲的她，已經連續18天沒休假，她苦笑說，剛好老公也在韓國忙拍電影，加上疫情緊張關係，兩人只能視訊聯絡，「我們已經有心理準備了，預計明年見」。

天心說年過40歲後更深感體力、膚質各方面都是「懸崖式」下降，所以更加勤勞保養、健身，尤其《最佳利益2》是6K拍攝，演員在鏡頭前完全無所遁形、超級殘酷，加上同劇男演員溫昇豪、禾浩辰、夏靖庭等人無論老少每一個都是練家子肌肉男，所以她也不能輸，必須加強運動強度、保健食品補給、提升睡眠品質等，「這些真的不能少，而且馬上現世報，有照顧它就馬上看得出來！」

此外，她還自曝最近很常變成頭轉高高、下巴上揚的「驕傲臉」，不過她強調真的不是驕傲，而是為了避免「嘴巴肉」下垂，「年紀大了以後，輪廓線愈來愈模糊，自己也意識到怪怪的，專家老師教我輪廓線只能這樣練。我以前喜歡轉左邊，所以也喜歡拍左臉，現在就常故意轉右邊，總之哪裡不順就往哪裡轉」。除了練習「驕傲臉」，她透露拍戲空檔也常做雙手合十的「保庇」以及扭毛巾等動作，無時不刻拉提胸部以及訓練手臂肌肉，因為每當她休息轉頭，也會發現劇組的肌肉男們同樣都在自主運動。

她也很開心終於第一次與有姊妹臉、常被說是「小天心」的劉品言首度合作戲劇，「這麼多年了，經常被說我們長得像，但就是沒人找我們演姊妹」，她說以前常看劉品言發照片，自己也覺得超像，且兩人身形也像，還都是吃一點東西就易長肉的體質，後來發現連健身教練都是同一個，「我們根本從裡到外都像，最近就很常一起分享怎麼穿衣服、吃美食」。

(中時 )