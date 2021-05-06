由感染變種病毒菲傭引發的香港本土疫情引發中產階級與富豪階層恐慌，由於今日再添3例變種病毒本土確診案例，太古康怡花園N2座及薄扶林豪宅豪峰已發出封區禁足檢測令，所有居民必須到檢疫中心強制檢測並隔離21日。

據《香港01》報導，香港5日新增6宗確診，其中3宗本地個案，1宗源頭不明。2名確診菲傭已證實感染變種新冠病毒，防疫當局已對菲傭所在的太古康怡花園N2座及薄扶林豪宅豪峰發出封區禁足檢測令，居民並須撤離到檢疫中心隔離21日。另外，6日將新增5宗初步確診個案。

《星島日報》報導說，這波由1名感染變種病毒菲傭而起的新疫情，將成為中產階級及富豪的惡夢。港府將從7日凌晨開始，撤銷對英國和愛爾蘭的禁航令，返港市民須取得登機72小時前的陰性檢測證明，抵港後須在指定酒店隔離21日，及後再進行7日自我監察，並在抵港第26日接受強制檢測。

據通報，源頭不明的本土病例是一名46歲無症狀感染的菲傭。她在3日遵從強制檢測公告到社區檢測中心接受檢測後確診。這名菲傭曾於4月18日接種第一劑復必泰（輝瑞）疫苗，帶有N501Y及E484K變種病毒株，她的一名同為菲傭的38歲友人也同樣帶有上述兩種變種病毒株。第3例本土確診病例則是此前確診的東涌菲傭的女性僱主。

通報指出，香港COVID-19確診病例迄今已有1萬1797例。

(中時新聞網)