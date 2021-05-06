華航、諾富特飯店群聚持續擴大，該飯店也被未向桃市府報備、申請成「分層的防疫旅館」，造成同棟樓既有居家檢疫者，也有一般客混居的情事。北市府為避免步上桃園後塵，內部今拍板宣布，全市防疫旅館將不再受理分層分流，只有純防疫旅館與一般旅館之差。經初步詢問，現施行分層分流的6家旅館，已有3家同意配合。

北市共有102家防疫旅館，其中僅有6家採分層分流，意指同棟樓的部分樓層客群不同，有居家檢疫民眾也有收一般旅客，名單分別為美麗信花園酒店、王朝大酒店、大直英迪格酒店、S Hotel、北投雅樂軒酒店及松山意舍酒店。

觀傳局長劉奕霆指出，過去防疫旅館數少，需要業者即刻提供房間，如今館數已來到百家，已不需要分層分流。他也強調分層分流是中央核可的規範，並無違法疑慮，市府在核定後也有請衛生局協助，檢視該飯店動線及環境，確保人員不會互相交流，每月也會進行複查。劉奕霆說，自諾富特飯店事件發生後，市府考量疫情逐漸升溫，也為避免民眾疑慮，才會拍板將全市防疫旅館調整成「純防疫旅館」，不得再收一般客。目前S Hotel、北投雅樂軒酒店及美麗信花園酒店已同意跟進，其餘3家則在協調中。

另外，也有民眾反映有飯店餐廳也採分流模式，劉奕霆強調，申請餐廳分流的餐廳，市府都有到現場確定動線，避免用餐一般客與居家檢疫民眾接觸，但是否會暫停一般客來防疫旅館餐廳用餐，還需要看未來的疫情變化而定。

(中時 )