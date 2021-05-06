新北市1名男子去年4月在蘆洲路邊碰見醉倒路邊的女子小芳（化名），他就將對方帶到旅館試圖性侵，但小芳在過程中驚醒對他又打又踹、試圖掙脫，他則暴怒將小芳壓在床上，接著再一陣暴打，最後性侵得逞；小芳最後趁他洗澡時衝出房門求救，法院依強制性交罪判刑6年2月、傷害罪判刑2月，全案可上訴。

判決書指出，該男子在去年4月某日凌晨，在新北市蘆洲區某間卡拉OK店外的騎樓下，見到爛醉的小芳倒在路邊、意識不清，他於是假藉幫忙送對方回家，將小芳帶上計程車後，就載到三重區某處旅館內意圖性侵；小芳在房間內感覺到對方脫下褲子後，意圖用下體性侵猥褻他，嚇得她當場酒醒，不斷試圖掙脫離開。

不料男子疑似遭拳打腳踢，心生不滿，以力氣優勢壓制住小芳並反擊，對小芳一陣暴打，最後對方無力抵抗，他則性侵得逞；最後他去浴室洗澡換衣服時，小芳才趁機奪門而出，到附近店家求助報警，警方事後則到旅館當場逮住人，將男子依現行犯逮捕。

男子在法庭上認罪求饒，表示自己很後悔，但因經濟能力不足，還要養2個小孩，希望法官能減刑。法院勘驗各項事證後認為，男子為滿足一己私慾，竟然性侵小芳，毫無值得同情之處，依強制性交罪將他判刑6年2月，另依傷害罪判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)