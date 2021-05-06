本刊日前獨家披露，中正大學就讀哲學系4年級的女大生劉佳穎，14年前返校後莫名失蹤，家人懷疑她的阮姓男友涉有重嫌，卻苦無證據。而2015年，阮男的奶奶去醫院檢查後也離奇失蹤，存款被盜領一空。警方4日持搜索票到阮男家中，找到屋內有疑似「骨骸」的物體，檢警帶回鑑定，昨（4）日依《殺害直系親屬》等罪，向台中地院聲請羈押獲准。

阮男家中竟搜出人骨，劉佳穎父親相當憂心女兒下落，佳穎失蹤後，他四處求神問卜，得到的結果都是「還活著」，他因此在工作之餘，14年來不斷的嘉義彰化2地往返，去年他還特地重返女兒失蹤前所住過的宿舍，希望能找到蛛絲馬跡。

劉爸爸想到佳穎不禁老淚縱橫，他說女兒失蹤前特地回家幫他慶祝生日，未料竟成最後一面。時間拉回2007年6月1日，當天是劉爸爸的50歲生日，時年23歲的劉佳穎，雖然正努力準備畢業考，孝順的她，仍在當天返回彰化老家待了3天2夜，替父親慶生；劉爸爸開心之餘，開出「會去幫忙把東西搬回老家」的支票，豈料經過14年，這個疼惜女兒的承諾依然無法兌現。

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(中時新聞網)