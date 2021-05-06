外交部長吳釗燮接受「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）記者Michael Smith視訊專訪，呼籲澳洲政府儘速啟動「台澳經濟合作協議」(ECA)談判，進一步強化雙邊經貿關係，而台灣也將在適當時機申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，期待澳洲給予支持。

吳釗燮說，台澳互為重要貿易夥伴，期待台澳雙方就供應鏈韌性、對抗疫情等面向加強合作。我樂見澳洲在印太區域扮演更重要的角色，也期待雙方就區域事務能有更多交流及合作。

針對台海情勢，吳釗燮指出，中國正對外進行威權主義的擴張，在東海、南海的軍事活動日益頻密，更試圖將南海島礁軍事化，引發周邊國家的關切與不安。台灣位於中國威權主義擴張的最前線，中國政府持續透過軍事威脅、假訊息、混合戰、經濟手段及阻撓台灣國際參與等方式侵擾台灣。我方盼友好理念相近民主國家能展現對台灣支持，關注台海和平穩定。

(中時 )