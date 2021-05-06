台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺被羈押，牽扯出與趙家交好的前市黨部主委黃承國被指涉有黑道背景，引發社會對執政黨的強烈批評。前陳水扁辦公室主任陳淞山指出，黃承國真正的問題並不在於曾有黑道背景，而是他的「行事作風」。

陳淞山今（6）日在美麗島電子報撰文指出，民進黨因台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒，造成黨內派系相互放話而黑影幢幢，重挫民進黨原有的清新執政形象；也難以避免被拿出來大做文章，彷彿民進黨的執政漸有「黑道治國」或「黑道輔政」的政治氛圍。

不過，陳淞山認為，黃承國真正的問題並不在於過去有黑道背景，而是他的「行事作風」，讓人心生畏懼，造成大家都避之為恐不及，敢怒而不敢言！陳淞山直言，吳怡農出掌台北市黨部主委之後，形同政治傀儡，重要黨職幹部多被把持操控，風暴遂變本加厲地開始發光發熱。

陳淞山強調，民進黨染黑風暴所引發的執政危機，已經傷筋動骨危及政權，若真正要政治止血，已經不再只是嚴格落實黨員的「排黑條款」問題而已，而是如何掃除那些在黨內的「黑白郎君」。否則，民進黨會淪為「黑道治國」或「黑金治國」而輸掉政權！

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(中時新聞網)