桃園航空城計畫正如火如荼展開，部分優先區居民已開始搬遷，但卻有迫遷戶抱怨，鄰近國小早已爆量、實施總量管制，擔憂孩子就學陷空窗期，市長鄭文燦6日宣布，將採專案處理解除總量管制，並指示教育局即刻啟動航空城新建學校計畫，預計在大埔心地區建國小，「學習不能中斷！」

桃園航空城計畫將於月底辦理優先區地上物區段徵收公告作業，6至10月進行地上物搬遷，部分民眾已開始搬遷，大園在地議員游吾和說，有迫遷戶向他抱怨，即將入住中繼住宅，孩子可就近進入大竹國小，但大竹國小1至3年級都實施總量管制，稍遠的埔心等其他國小又不收，家長慌的像無頭蒼蠅。

游吾和說，協調後校方要求提出中繼住宅的證明，但目前還沒入住，哪來的證明，家長擔憂孩子就學陷入空窗期。他也提到，迫遷學生衍生的制服、書包和交通費用，都應該由市府吸收，更以「公設先投入、人民再群聚」，要求航空城內圳頭、后厝、沙崙、竹圍及陳康等5校遷移的政策應盡快塵埃落定。

「我們會解開學校的總量管制，！」鄭文燦說，蘆竹中繼住宅有167戶徵收戶要進駐，部分學生可就近讀大竹國小，因人數不多，會採專案處理，只要持登記證明就能先入學，指示都發局盡速完成入住簽約，他也宣布，航空城五校轉學後的制服、交通費等成本，市府都會吸收，讓學子就近、盡快入學。

鄭文燦也宣布即刻啟動航空城新建學校專案，目前規模以國小較有必要性，並評估是否合併設置國中，地點以安置戶較集中的大埔心地區為宜，地政局也會支援部分遷建預算。

(中時 )