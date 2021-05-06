趙介佑涉毒風暴延燒，重傷民進黨。民進黨中常委、國策顧問黃承國也被指控有黑道背景，黃承國6日在民進黨中常會發言時，主動向身兼黨主席的總統蔡英文及其他中常委道歉，撇清他與此事無關。宅神朱學恒表示，英系會茁壯，是吸收其他各派系不收的殘兵敗將，黃承國扮演很重要的角色。

朱學恒6日在政論節目《新聞大白話》中表示，東漢末年漢獻帝苦於被宦官挾持，沒有辦法伸張勢力，於是由大將軍何進引進董卓，把宦官殺光後，這些武人反而主導了政權。而民進黨原本也有很多派系，蔡英文剛當上黨主席，甚至入黨的那段時間，英系只是些殘兵敗將，是把其他各派系不收的人收過來，英系若和新潮流、正國會、海派以及當時的謝系、蘇系打，是打不過的；因此要想辦法讓英系茁壯，就要引進外戚、宮廟義勇，讓基層黨員的數字增加。

朱學恒指出，引進這些宮廟義勇，地方黨部有時甚至一次收到3、5千人，黃承國扮演很重要的角色，宮廟義勇也就慢慢變成英系對抗其他派系的一個力量。如今一隻貓養成獅子，這也是為何鬥爭會一路從趙介佑打到趙爸爸、趙姑姑後，再打到吳怡農、黃承國，甚至直接打到蔡英文，其實就是為了吳怡農條款，不對人是對事，因為只要吳怡農條款改了，就不會有這麼多宮廟義勇，可在2022年7月擁有黨代表的基層投票權，一旦推翻後，回溯到2020年7月以前以後入黨的都不算，這是為選舉利益。

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(中時新聞網)