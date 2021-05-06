國人消費力復甦，在繳保費、購物力道雙加持下刷卡金額再創新高。金管會銀行局副局長林志吉6日公布，2021年3月信用卡業務狀況，當月刷卡金額達新台幣2,632億元，不只比上月、去年同期都高，還寫下史上同期新高紀錄，較2月增加333億元的主要原因有二，一是適逢民眾繳納保費、一般消費與百貨消費等項目增加，二是營業天數較多。

林志吉分析，3月信用卡簽帳金額較2月增加，主要有兩因素，一是刷卡繳保費金額比上月增加137億元，包括國泰世華銀60億元、北富銀65億元、中信銀12億元；二是2月適逢春節營業天數較少，3月營業天數較多，推升一般消費、百貨消費、交通旅遊與電商網購等項目金額都有成長，主要六家銀行合計較上月增加112億元。

銀行局統計，2021年3月簽帳金額也比2020年同期大幅增加，林志吉分析，去年受到疫情影響，基期相對較低。不過檢視過往紀錄，今年3月簽帳金額也創下史上同期新高，3月刷卡王依序為國泰世華銀行、中信銀行與玉山銀行。

金管會也同步公布非現金支付消費狀況。金管會訂定2023年「非現金支付」（信用卡、電支電票、全國繳費網繳費、簽帳金融卡購物消費與ATM轉帳購物）目標，預計至2023年底，非現金支付交易筆數要比2020年底成長50％、交易金額達到6兆元。為定期檢視成效，金管會也自2021年第1季起逐季公告非現金支付數據。

銀行局統計，2021年第1季非現金支付交易筆數達12.67億筆，非現金支付交易金額1.29兆元，而2020年非現金支付總筆數達52.21億筆，金額約4.97兆元；2019年總筆數52.07億筆，金額約4.953兆元。

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