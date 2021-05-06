樓梯升降椅公司董事長汪世旭調整升降椅。（陳淑娥攝）

文化局長陳佳君及市議員張瀞分請民眾體驗升降椅。（陳淑娥攝）

為了讓行動不便民眾和長者參觀藝文展覽，台中在地企業6日捐贈兩座樓梯升降椅給葫蘆墩文化中心，文化局長陳佳君回贈感謝狀，現場也邀請豐原老人會長者與藝術家試坐體驗，除了安全舒適外，還有優美音樂和五種語言介紹，多方照顧使用者需求，相當實用。

今日捐贈活動貴賓雲集，包括文化局長陳佳君、市議員張瀞分、豐原區公所區長洪峰明、藝術家陳景林、史嘉祥等皆來參與。

陳佳君表示，葫蘆墩文化中心創立近40年，因建物限制仍有無法全面優化之處，為提供不同需求民眾的友善服務，落實盧秀燕市長強調文化平權，將台中市打造成友善城市、宜居城市的目標，文化局以政府與企業結盟合作的理念，積極爭取民間資源、尋求企業支持。

陳佳君感謝樓梯升降椅公司正視大眾需要，主動捐贈升降梯座，設置於大廳B1中區資源中心及二樓展覽室，讓行走困難的民眾及長者便利使用文化設施，親近藝文展覽、擴展人際交流，積極參與活動，進而陶冶身心。

樓梯升降椅公司董事長汪世旭指出，此次針對文化中心樓梯規格而特別設計的彎軌型升降椅，造價80萬元，以微電腦自動控制運行速度，平穩安全前進及過彎自動降速、安全觸控感應器、伸縮安全帶、安全扶手等設備，可選擇以輕便簡易方式到達各層樓館。

(中時 )