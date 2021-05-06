總獎金台幣300萬的2021肇喜登峰巡迴賽仰德公開賽今天在新竹新豐球場開打，這是今年首度列入台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽6站中的第2站，職業球員蔡宗佑揮出低於標準桿6桿的66桿暫居領先，詹頂立則以1桿之差的67桿暫獨居第二，詹世昌與沈威成同以68桿暫並列第三。

蔡宗佑今天推桿準、開球也不錯，共抓下8隻博蒂、吞2個柏忌，他認為自己這回合推桿特別好，18洞25推，加上開球不錯、鐵桿還行，且這次新豐球場的果嶺非常好，雖然感覺有些快，但只要抓對推桿路線，自己頗能掌握博蒂推桿的機會。

蔡宗佑自第10洞出發，一下場就出現三推，所幸後9洞木桿丶鐵桿與推桿同時發威，在第2洞的30呎長推進洞抓鳥是距離最遠的一推，讓他信心大增，隨後第4洞的12呎推桿，以及第5洞與第9洞兩個5桿洞也都一切一推把握住博蒂，加上第7洞的22呎長推再抓1隻博蒂。

出身高雄信誼球場的施俊宇今天在距離167碼的第2洞，以9號鐵桿打出一桿進洞，他可獲得ThreeBond提供的10萬元獎金及球場原有保險金2萬，以及梨山賓館總統套房免費住房一晚、不限平日丶假日。施俊宇今天打出74桿，暫並列第47位。

(中時 )