台中市大安區農會6日舉辦芋頭瘦肉粥及芋頭排骨湯的新品上市發表會。（陳淑娥攝）

現代人上班忙碌，剪刀經濟學正夯，透過簡單加熱，消費者用剪刀剪開料理袋，10分鐘就可享用美味料理。台中市大安區農會6日舉辦芋頭瘦肉粥及芋頭排骨湯的新品上市發表會，使用大安農會產銷履歷米、產銷履歷豬、產銷履歷青蔥及大安芋頭，再結合新社農會產銷履歷香菇，這碗芋頭瘦肉粥成為大安農產品的代表作。

今日新品發表會由大安區農會總幹事蔡建宗主持，與會人員包括台中市農業局主秘陳柏宏、農業局畜牧科長廖世偉等人也一同品嚐享用。

總幹事蔡建宗表示，台中市大安區芋頭種植有250多公頃，與大甲為同一個芋頭產區，品種為檳榔心芋頭，大安溪出產芋頭具有Q、香、鬆、高澱粉優質品質，從2014到2017年連續多年得到台中市芋頭評鑑總冠軍頭銜。

蔡建宗指出，農會有鑑於社會大眾對食品安全的重視，幾年來大力輔導種植生產履歷芋頭，以大安偶芋品牌做行銷推廣，並多元開發芋頭相關豬肉加工品，如芋頭豬肉水餃、芋頭純肉貢丸、芋頭豬肉餡餅、芋頭排骨湯及芋頭瘦肉粥等，產品頗受好評。

芋頭由農民產地新鮮直送，送達大安區肉品市場加工廠後經清洗及削切處理，透過熟稔的加工技術，將新鮮芋頭變成一道道美味的料理，消費者買回後經過簡單的解凍及復熱即可享受。

加工課課長周于翔表示，大安區肉品市場研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新產品，除了可增加農產品的新用途外，期望可解決農產品量多價崩的情形，創造農民的價值。

芋頭瘦肉粥每包為1200g(3-4人份)，原價350元，優惠價199元，新品上市推出團購優惠活動，一次購買2包只要369元。芋頭排骨湯每包為1800g(4-5人份)，原價800元，優惠價399元，新品上市推出優惠活動，購買組合芋頭排骨湯、芋頭豬肉餡餅各1包只要599元。優惠期間即日起至31日止，欲購買請洽飛天豬生活館04-26712229＃42或上臉書搜尋：飛天豬．安農。

大安區農會表示，大安區肉品市場是全國第一間從拍賣、屠宰、分切到加工一元化多功能肉品物流中心，更取得了工廠ISO22000及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。

(中時 )