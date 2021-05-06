有日本第一女Coser封號的27歲網美Enako（えなこ），甜美可愛身高又只有154公分，嬌小身材卻有傲人E罩杯，讓她身後獲得百萬粉絲支持；Enako經常透過社群和網友互動，近日拍照模仿撈金魚的模樣，由上往下看的邪惡視角，讓她魔鬼曲線被看光，有粉絲更忍不住誇讚「世界美」。

Enako在日本是相當有人氣的Coser，她平時除了分享各種Cosplay照片，也會有日常生活美照，日前她曬出一組像是示範如何撈金魚的照片，畫面中Enako穿著性感白色花紋泳衣，雙手各拿一把撈網，跪坐在滿是花瓣和小魚的水中，美得像是一幅畫。

Enako近日拍照模仿撈金魚的模樣，由上往下看的邪惡視角，讓她魔鬼曲線被看光。(圖/ 摘自Enako IG)

而布料極少的泳衣，也讓Enako好身材被看光，其中一張照片還是由上往下的邪惡視角，她臉蛋掛著甜蜜笑容，視線往下看卻是魔鬼身材，無論是傲人上圍還是纖細小蠻腰，都讓網友眼睛忙不過來。

Enako可愛無辜的臉蛋卻有魔鬼身材，難怪超過154萬粉絲都淪陷，許多人也熱情表示，「又戀愛了」、「看了我也想撈金魚了」、「世界美的等級啊」、「想每天都跟Enako去撈金魚」、「想一起泡在水池裡」、「太危險了，美得太犯規」。

(中時新聞網)