美國國會大廈旁的國家航太博物館(Smithsonian National Air and Space Museum)是個老少咸宜的展覽區，可以看到飛機的發展歷史，包括1903年升空的萊特兄弟飛機（Right Flyer 1），或是艾米莉亞·艾爾哈特（Amelia Earhart）的座機，以及第1位繞行地球的友誼7號(Friendship 7)太空艙，使太空人約翰·H格倫（John H. Glenn Jr.）成為美國國家英雄。然而，這座博物館還要講一些「很久遠以前」的飛行器，新的展品是來自星際大戰的X戰機(X-Wing)。

紐約時報(New York Times)報導，國家航太博物館於星期二(5月4日)表示，X戰機將在明年下半年，收藏進博物館裡，特別選在「星戰大戰日」發表這個消息，因為5月4日( May the 4th)與「願原力與你同在」(May the Force be with you)諧音。

美國國家航太博物館收藏的X戰機，目前還在整理中。(圖/National Air and Space Museum)

收容進博物館的X戰機是好萊塢電影道具，拍攝過2019年電影《星際大戰：天行者的掘起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)，它翼展37英尺(11公尺)、長度41英尺(12.49公尺)，是由盧卡斯影業提供。

可能會有些航空和太空的「基本教義派」會吐嘈「怎麼在航太博物館這樣的展覽空間，放入一個虛構的電影道具？」不用這樣想，其實早在1997年，也就是「星際大戰經典3部曲」重映的那段時間，國家航太博物館就曾展示過X 戰機了，當時是以一項特展「星際大戰-神話的魔力」的活動。

Look what’s arrived in the shop for a tune up. 👀



If you see Poe Dameron around, let him know work on his X-wing is coming along nicely, and it'll be ready for display soon. #StarWars #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/Ppcj1ADPmw — National Air and Space Museum (@airandspace) May 4, 2021

國家航太博物館主管瑪格麗特·維特坎普（Margaret Weitekamp）說：「儘管星際大戰的故事地點是在很久很久以前，遙遠的銀河系...但是這部經典作品啟發了許多地球上的好幾代人，把心思放到了外太空，將太空視為冒險和探索的場所。」

「航空和太空的里程碑發展都源自看似不可能的靈感，而科幻作品往往就是啟發這項靈感的來源。」

博物館的一份聲名說，X戰機絕對是星戰系列作品中，最受大家喜愛的一架太空船。在1977年上映的最早一部星際大戰當中，路克·天行者（Luke Skywalker）就搭乘它摧毀死星，並在之後的續作也持續活躍。

航太博物館也曾展示了1960年代的科幻影集《星際爭霸戰》(STAR TREK)的企業號(NCC-1701,USS Enterprise)模型，還有玩具總動員(Toy Story)的主角「巴斯光年」(Buzz Lightyear)玩具，收藏的巴斯光年有上過太空，於2008年與太空人一起帶上了國際太空站。

(中時新聞網)