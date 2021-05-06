浩鼎（4174）主動免疫抗癌新藥開發加馬力！繼BI-833完成一期臨床族群擴增試驗後，該公司6日宣布，OBI-822也通過南非衛生產品監管局核准進行第三期人體臨床試驗，將力拚2025年評估主要試驗指標。

浩鼎主動免疫抗癌新藥OBI-822是以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥，將Globo H連結於載體蛋白KLH，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症。開始進行第三期人體臨床試驗，必須給付美國Optimer公司研發進度里程碑金100萬美元。

據Fortune Business Insights公開研究報告，全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1413億美元，複合年成長率11.6％。

另外，該公司另一個主動免疫抗癌新藥OBI-833，也已完成一期臨床族群擴增試驗，並規劃展開二期臨床試驗，二期臨床預計將在2024年完成。

(工商 )